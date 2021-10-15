ABD, Türkiye ile ipleri koparıyor

ABD ile Yunanistan önceki gün kritik bir anlaşmaya imza attı. İlk olarak 1990 yılında imzalanan ve ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias tarafından imzalandı.



Basın mensuplarının önünde imzalanan yenilenmiş ve genişletilmiş anlaşma ile birlikte 2026’ya kadar geçerli olacak anlaşma o tarihten itibaren de taraflardan birinin çekilmesi durumunda sona erecek.



Washington’taki imza töreni sırasında Yunan Bakan Dendias, Türkiye’nin “casus belli” ile Yunanistan’ı savaşla tehdit ettiğini belirtti. Fakat, Washington yönetiminin de ilk kez bu tür bir metin ile Türkiye’yi karşısına almayı göze aldığı ortaya çıktı.



İLK KEZ BİR METİNDE YAZDI



Öte yandan Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan kaynaklar ABD’nin ilk kez Türkiye’ye yazılı bir metinde karşı olduğunu ve Yunanistan ile aynı safta yer alacağını söyledi. Kaynaklar, ABD’nin “Türkiye’nin yayılmacı politikasına” karşı olduğunu da dile getirdi.



Kathimerini’de yer alan haberde, “ABD ile kez Yunanistan ile Türkiye’yi aynı sepete koymadı. Önceki yılların aksine ABD, Yunanistan’a yatırım yapacağını ve Türkiye’nin provokatif tavırlarından gözünün korkmayacağını ve Yunanistan’daki güçlerini harekete geçirmekten çekinmeyeceğini duyurdu” yorumu yapıldı.