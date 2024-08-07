ABD, Türkiye’yi Rusya’ya teknoloji satışı konusunda uyardı

Samanyoluhaber.com - Moskova



Habere göre ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Axelrod, Ankara ve İstanbul’da Türk yetkililerle bir araya gelerek, Türkiye’nin ABD teknolojisinin askeri uygulamalar için Rusya’ya ihracatını azaltmaması durumunda “sonuçlarla” karşılaşacağı konusunda uyardı.



ABD’nin bu tutumu, Rusya’nın Amerikan mallarını ithal etme maliyetlerini artırdı. ABD Ticaret Bakanlığı, ABD’li şirketlerin Türkiye’deki 18 şirkete “hassas bileşen” satışı için izin almasını şart koşuyor ve bu listenin zamanla genişletilebileceğini belirtiyor.



Axelrod, Türkiye’nin Amerikan çipleri ve diğer parçaların ticaretini sınırlamak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. ABD, Moskova’nın Amerikan ekipmanlarına erişim sağlamak için Türkiye’nin ticaret politikasını kullanmaya çalıştığını düşünüyor. Axelrod, Türk yetkililer ve sanayinin bu konuda ilerleme kaydetmesi gerektiğini, aksi takdirde ihracat kontrollerini ihlal edenlere yaptırım uygulamaktan başka seçeneklerinin kalmayacağını belirtti.



Ukrayna savaşının başlangıcından bu güne kadar, 57 ülkeden 494 şirket, Rusya ile bağlantıları nedeniyle ABD’nin ikincil yaptırımlarına maruz kaldı. Bu şirketlerin en fazlası Çin’de (107), BAE’de (75) ve Türkiye’de (66) kayıtlı olarak belirlendi.



Rusya savaş ekonomisine geçti



En son geçtiğimiz haziran ayında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırımlarda Türkiye'den 20 şirketi listeye aldı. Bakanlığın yayınladığı basın açıklamasında Rusya'nın 'tam savaş ekonomisine geçişi tamamladığı' yazıldı. Bu kapsamda Hazine Bakanlığı, Rusya'nın 'temel finansal altyapısı ve üçüncü ülke desteğine erişimini kapsamlı bir şekilde hedef aldığı' belirtildi.