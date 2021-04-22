Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Türkiye'de keyfi tutuklama ve gözaltı riski var /22 Nisan 2021 09:22

ABD: Türkiye'de keyfi tutuklama ve gözaltı riski var

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edilmemesi yönünde vatandaşlarını uyardı. Bakanlık çağrının gerekçesini artan koronavirüs vaka sayıları ile ‘terörizm, keyfi gözaltı ve tutuklanma riski’ olarak açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sayfasında Türkiye ile ilgili ‘seyahat etmeyin’ uyarısında bulundu. Söz konusu çağrıda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) koronavirüs uyarıları hatırlatılarak, Türkiye’de yaşanan vaka artışlarına değinildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, çağrıda, Şırnak ve Hakkari illeri vurgulanarak Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgeler için uyarı da yapıldı.

Bakanlığın söz konusu çağrısında şu ifadeler kullanıldı:

“Terörist gruplar Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, market ve alışveriş merkezlerini, yerel yönetim binalarını, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet yerlerini, spor ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü mekanları, eğitim kurumlarını, havaalanlarını ve diğer ortak alanları hedef alabilir."

Türkiye'de son yıllarda artan keyfi tutuklama ve gözaltılara da dikkat çekilen açıklamada, "Güvenlik güçleri, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu binlerce kişiyi, siyasi amaçlı ve terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddialarıyla gözaltına aldı. ABD vatandaşları da Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına maruz kaldı. Türkiye tarafından açıkça onaylanmamış gösterilere katılmanın yanı sıra hükümete yönelik eleştiriler (sosyal medya platformlarında yapılanlar da dahil olmak üzere) tutuklanmaya neden olabilir” denildi. 
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