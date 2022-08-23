ABD Türkiye'deki şirketlere baskıyı artırıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Moskova yönetimine yönelik yaptırımlar artarken, savaşa karşı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Ukrayna’ya drone desteği sağlamasına rağmen Batı’nın yaptırımlarına katılmayan Ankara’nın duruşu kafa karıştırmaya devam ediyor…





Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wall Adeyemo’nun Türk mevkidaşıyla görüştüğü ve “Rusya, Türkiye üzerinden yaptırımları delmeye çalışabilir” uyarısı yaptığı açıklanmıştı. Fakat bu açıklamadan günler sonra Adeyemo’nun yazılı olarak da Türkiye’yi uyardığı ve TÜSİAD’a bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.





“NATO MÜTTEFİKİNE BASKI DEVAM EDİYOR”





İddiayı ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal ortaya attı. Gazete, “ABD, Türk şirketleri, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmamak konusunda uyardı. ABD Hazine Bakanlığı, Moskova ile güçlü bağı olan NATO müttefikine, baskı uygulamaya devam ediyor” yorumunu yaptı.





22 Ağustos imzalı mektupta ABD Hazine Bakanlığı’nın Amerikan Ticaret Odası’na bir mektup gönderdiğini yazan Wall Street Journal, “Türk şirketler eğer yaptırım uygulanan Ruslarla iş yaparsa ABD yaptırımları uygulanabilir” denildiğini de aktardı. Adeyemo’nun ayrıca Türkiye’ye de aynı mektubu gönderdiğini yazan Wall Street Journal, bunun doğrudan TÜSİAD’a gönderildiğini de yazdı.





Mektubu ele geçiren Wall Street Journal, Adeyemo’nun “ABD’nin uyguladığı yaptırımlara maruz kalan kişi ve kuruluşlara destek gösteren herkes ABD yaptırımlarına maruz kalır. Türk bankaları yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla, aynı ABD bankalarıyla olduğu gibi bir ilişki kuramaz” dediğini de aktardı.





ANKARA’DAN YANIT GELMEDİ









ABD’li üst düzey yetkilinin çok net bir şekilde, “Lütfen, yaptırım uygulanan Rus kurum ve kuruluşlar, Türkiye’nin finansal kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakıyor, bunu bilin” dediği de ortaya çıktı.





Wall Street Journal bu mektup ile ilgili olarak Ankara’ya danıştığını fakat Dışişleri Bakanlığı’ndan bu mektuba bir yanıt gelmediğini duyurdu.





Geçen hafta Türk mevkidaşıyla görüşen Adeyemo, Rusya’nın Türkiye’yi yaptırımları delme konusunda yanıltabileceğini söylemişti. Adeyemo ayrıca Haziran ayında Türkiye’ye gelmiş ve ülkedeki Rus malvarlıkları konusunda endişelerini dile getirmişti. Wall Street Journal, Adeyemo’nun ziyaretini “nadir” olarak yorumladı.





Son dönemde Türkiye ile Rusya yakınlaşırken geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelmiş ve bir dizi ekonomik işbirliği hamlesi gelmişti. Türkiye, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesi.