Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Türkiye'den üç şirket ve iki kişiyi kara listeye aldı /19 Kasım 2019 23:27

ABD, Türkiye'den üç şirket ve iki kişiyi kara listeye aldı

Amerika'dan Türkiye ile ilgili yeni bir karar geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişi, IŞİD ile ilişkili olduğu iddiasıyla kara listeye alındı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yardım ettiği iddiasıyla iki Türk ve Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket hakkında yaptırım kararı aldı.

tr.euronews.com'da yer alan habere göre ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Değerler Kontrol Dairesi bugün yayımladığı basın açıklamasıyla IŞİD'e yardım gerekçesiyle bazı şirketlere yaptırım kararı aldığını duyurdu. Açıklamada İsmail ve Ahmet Bayaltun kardeşlerin IŞİD savaşçılarına tedarikçilik yaptığı, İsmail Bayaltun'un sahibi olduğu ACL İhracat ve İthalat şirketine de 2015 - 2017 yılları arasında IŞİD'e ekipman sağladığı gerekçesiyle işlem başlatıldığı bildirildi.

Kara listeye alınan ve Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirtilen diğer firmalarsa döviz ve para transfer şirketleri Sahloul Money Exchange Company ile Al-Sultan Money Transfer Company oldu.

Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin kararın ABD askerlerinin IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülme operasyonun ardından gruba yönelik baskı taktiğinin devamı olduğunu açıkladı.

Yaptırımlar çerçevesinde hakkında karar alınan kişilerin ABD'de bulunan varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların bu kişilerle iş yapmasını yasaklanıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre ayrıca, Afganistan'da faaliyet gösteren ve IŞİD'e destek sapladığı tespit edilen Nejaat Sosyal Yardım Örgütü de yaptırım listesine dahil edildi.
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