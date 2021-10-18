"ABD Türkiye'nin İtirazlarını Dikkate Almadı"

Yunan Bakan “ABD eğer Türkiye’nin tepkilerini dikkate alsaydı askeri güçlerinin kullanımı için Meriç sınırından birkaç kilometre içeride Dedeağaç’ı ya da Akdeniz’in kalbinde Girit Adası’ndaki Suda Deniz Üssü’nü seçmezdi” dedi.



Dendias söz konusu anlaşmayla Yunanistan ve ABD ilişkilerinin yeni bir seviyeye taşındığını söyledi.



Dendias “İlişkilerimiz şimdi çok daha stratejik bir kimliğe büründü. Asya’dan, Afganistan’dan Irak’tan çekiliyor görünen ABD kuvvetlerini Yunanistan topraklarına yerleştiriyor. Bu en az 5 yıl ama muhtemelen daha da uzunca bir süreyle böyle olacak. ABD güçlerinin bu varlığı ülkemize karşı dış tehditler açısından da bir kalkan olacaktır. Eğer bir ülke Yunanistan’a saldırmayı düşünürse ABD askerilerinin de ülkemizde konuşlu olduğunu dikkate almak zorundadır” dedi.



Yunan Bakan ABD’nin Yunanistan’ı Balkanlar ülkeleri ve onların AB’ye erişimlerinde kilit konuma sahip bir ülke olarrak gördüğünü söyledi.



Dendias ayrıca ABD’nin Yunanistan’ı Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında bir köprü görevi gören ülke olarak değerlendirdiğini belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakanı, bunda ülkesinin son yıllarda İsrail, ve önde gelen Arap ülkeleriyle geliştirdiği iyi ilişkilerin önemli rol oynadığını söyledi.