ABD: Türkiye'nin Libya'ya sevk ettiği 5 bin yabancı savaşçı güvenliğe tehdit

Pentagon tarafından salı günü yayınlanan raporda Libya savaşında Trablus merkezli hükümetin rakipleri için savaşan Rus paralı askerlerinin artan varlığından da endişe duyulduğu belirtildi.







"Türkiye en az 5 bin Suriyeli paralı asker gönderdi"





Euronews'te yer alan haberde 2020 yılının ikinci çeyreğini kapsayan rapora göre Türkiye'nin Libya'ya Suriye iç savaşında daha önce Ankara ile yakın işbirliği içinde çalışan en az beş bin Suriyeli paralı askeri Halife Hafter güçlerine karşı mücadele için gönderdi. Türkiye'nin ayrıca Libya'ya, Batı Libya'da konuşlandırılan Türk hava savunma sistemleri için operatörler ve teknisyenler de dahil olmak üzere, yüzlerce düzenli asker konuşlandırdığı da raporda öne çıkan diğer bir konu.





ABD Savunma Bakanlığı imzalı rapor, Suriyeli paralı askerlerin BM destekli hükümetin pozisyonunu güçlendirdiğinin altını çizerken bununla birlikte "varlıklarının devam etmesi Libya'daki genel güvenlik durumunu olumsuz etkilemeye devam edecek" dedi.





"Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu endişe konusu"





ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Trablus merkezli hükümetle savaşan bu Suriyeli paralı askerleri "deneyimsiz, eğitimsiz ve kayda değer maaş vaatleriyle güdülenmiş" olarak nitelendirirken, Türk özel askeri şirketi Sedat'ın paralı askerlere gözetim ve ödeme yaptığını ileri sürdü.





Raporda, ABD ordusunun, General Hafter güçlerini destekleyen en az üç bin Rus paralı asker ve iki bin Rusya sponsorluğundaki Suriyeli paralı askerin bulunduğu Libya’da Rusya’nın artan nüfuzundan giderek daha fazla endişe duyduğu belirtiliyor.





Geçen mayısta ABD ordusu, Rusya'yı Libya'nın merkezindeki bir hava üssüne en az 14 savaş uçağı göndermekle suçlamış, bunların Rus kökenlerini gizlemek için Suriye'de yeniden boyandıklarını iddia etmişti.





Moskova, "Rus ordusunun Libya'daki herhangi bir sürece dahil olmadığı" konusunda ısrar ederek ABD ordusunun suçlamalarını reddetmişti.





Libya iç savaşında General Hafter'e bağlı güçler Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya tarafından destekleniyor. Trablus müttefiki milisler ise Türkiye'den ve zengin Körfez devleti Katar'dan destek alıyor.



