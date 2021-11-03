ABD Türkiye'ye değil Yunanistan'a yatırım yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G-20 liderler zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden'a Ankara'nın rahatsızlığını iletmiş olsa da ABD yönetimi, Yunanistan'la askeri işbirliğini genişletmekte ısrarlı. ABD ve Yunan askeri güçlerinin Batı Trakya'da Türk azınlığın yoğun yaşadığı İskeçe'de ortak askeri tatbikat yapması, iki ülkenin aralarındaki işbirliğini daha da ileri noktalara taşıyacağının işareti olarak değerlendiriliyor.







ABD yönetimi, önümüzdeki haftalarda da Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı bir askeri sevkiyat yapacak. Bu sevkiyatta çok sayıda helikopter, insansız hava aracı, top, tank ve ağır silahın Yunanistan'a ulaştırılacak olması Ankara'da endişeyle karşılanıyor.





Sevkiyatın Dedeağaç'tan başlayıp Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya uzanan bir askeri tatbikat için yapıldığı bilgisini paylaşan Türk diplomatik ve askeri kaynaklar ise tatbikatın Rusya'ya karşı yapıldığını, ancak bu yakınlaşmasının bölgedeki dengeleri bozmamasını umut ettiklerini aktarıyor.





Yunanistan, Ekim ayında ABD'yle 1990'da imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını yenileyip genişletmişti. Yunanistan'ı "güçlü ve güvenilir bir müttefik" olarak niteleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Yunanistan'la imzaladıkları bu savunma işbirliği anlaşmasının Doğu Akdeniz ve ötesinde güvenlik ve istikrara katkıda bulunacağını" söylemişti.





ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması'na göre Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dedeağaç Üssü ile Girit Adası'ndaki Suda Üssü başta olmak üzere ülkesindeki Amerikan üslerine daha fazla ABD askerinin konuşlandırılmasına izin veriyor. Anlaşma ile Yunan askeri üslerine de erişim hakkı olan ABD, Yunanistan'da tatbikat yapacağı bölgeleri de genişletebiliyor.





Fransa ile yapılan anlaşmalar





Yunanistan'ın askeri işbirliğini genişlettiği tek NATO ülkesi ABD değil. Yunanistan, bu yıl Fransa'yla da yeni savunma işbirliği anlaşmalarıimzaladı. Geçen Eylül ayında Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis tarafından imzalanan anlaşma uyarınca Fransa Yunanistan'a üç fırkateyn satacak. Yunanistan, ayrıca bu yılın başında Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için bir anlaşma imzaladı.





Ankara ise Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerginliğin gölgesinde yapılan bu anlaşmalardan rahatsızlığını "Yunanistan'ın silahlanmasına Fransa ile ABD'nin destek vermesinin kabul edilemeyeceği" mesajıyla ilgili ülkelere doğrudan iletmişti.