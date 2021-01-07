Samanyolu Haber /Gündem / ABD: Türkiye'ye misilleme hakkımız var /07 Ocak 2021 10:30

ABD: Türkiye'ye misilleme hakkımız var

Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer Hindistan, İtalya ve Türkiye tarafından uygulamaya konulan dijital vergilerin adil olmadığını belirterek uygulamanın Amerikan şirketlerini cezalandırdığını ve buna karşı ABD'nin aynı şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı.

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ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Google, Facebook, Apple gibi bazı ABD merkezli şirketlere uygulanan dijital hizmet vergilerinin ayrımcılık oluşturduğunu ve uluslararası vergi ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak bu durumun misillemenin önünü açtığını ifade etti.

Şu anda net önlemler alınmadığının altını çizen USTR "mevcut tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğini" açıkladı.

Euronews'te Hüseyin Koyuncu imzasıyla yer alan habere göre USTR raporunda Hindistan, İtalya ve Türkiye'nin uyguladığı vergilerin "gelirden ziyade şirket kazancına uygulanması, sınır ötesi uygulama ve vergi kesinliği sağlayamaması da dahil olmak üzere" uluslararası vergilendirme ilkelerine aykırı olduğu için "makul bir vergilendirme yöntemi olmadığını" belirtti.

USTR'ın Haziran 2020'de başlattığı incelemede söz konusu üç ülkeye ilave olarak Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Endonezya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın uyguladığı vergiler araştırıldı.

Kurumun yakında araştırmanın kapsamlı sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Türkiye'den yüzde 7,5'lik dijital vergi

Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olanlar, 1 Mart'tan itibaren yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldular.

Uygulamaya göre Türkiye'de Facebook ve Twitter gibi devlerin bu vergiyi ödemiş olması gerekiyor.

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