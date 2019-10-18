ABD Türkiye'ye yaptırımları görüşmeye devam ediyor!

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyet Partili senatörlerin Türkiye'nin Suriye harekatında beş günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen ağır yaptırımlar konusunda çaba sarfetmeyi sürdürdüğü öğrenildi.Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör ??Chris Van Hollen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD ile anlaşarak Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği "güvenli bölgeden" ?YPG'nin? çıkışına izin vereceğini açıklamasından kısa bir süre önce, Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısı teklifi sunmuştu.Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden Eliot Engel yaptırımlardan vazgeçmek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.Engel "Ateşkes olması mutluluk verici. Bu iyi bir işaret ancak bu ateşkesin ne kadar devam edeceğini ya da tam olarak ne ? ?anlama geldiğini görmek için biraz zamana ihtiyaç var" dedi.











Yasa tasarısı Türk yetkililere yaptırımlar getirmesini, NATO üyesi Türkiye ile ABD askeri işbirliğinin durdurulmasını ve Rus S-400 füze savunma sistemleri alınmasına ilişkin yaptırımların yürürlüğe alınmasını içeriyor. Dış İlişkiler Senatosu'nun liderleri ve Temsilciler Heyeti Dış İlişkiler Komiteleri de iki partinin de desteğini alan ve aşağı yukarı aynı yaptırımları içeren yaptırım paketlerini açıkladılar.Bu teklifleri destekleyen vekillerin yaptırım tehdidini bir koz olarak kullanarak Türkiye'nin anlaşmaya sadık kaldığından ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri temelli olarak terk ettiğinden emin olunmasını istedikleri söyleniyor.Graham yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'de meşru güvenlik endişeleri olduğunun farkındayız ancak bunun karşılığı işgal ya da silah zoruyla bir şeyler yapmak değil" dedi.Van Hollen'ın danışmanlarından biri olan Bridgett Frey "Senatörler Van Hollen ve Graham bir araya gelerek yaptırım yasa tasarısını tam gaz desteklemeye devam etmeye karar verdiler" dedi.?Graham'ın danışmanlarından birisi de yasa tasarısına olan desteğin devam ettiğini belirtti.









Graham tasarının Senato'da oyların üçte ikisin alarak geçeceğini ve Trump'ın veto hakkına takılmadan yasalaşacağını öngörüyordu.



