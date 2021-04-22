Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmen çıkardı /22 Nisan 2021 08:47

ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmen çıkardı

ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilim devam ediyor. Washington yönetimi son olarak Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını resmen duyurdu. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye’nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara’ya bildirimde bulunduğu belirtildi.

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Son gelişmeyi duyuran ABD’li savunma yetkilisi, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi. Yetkili, bildirimde, 2006’da katılımcıların imzasına açılan ve Türkiye’nin 26 Ocak 2007’de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı’nın feshedilmiş olduğunun ve yeni mutabakat metnine Türkiye’nin dahil edilmediğinin belirtildiğini kaydetti.

Yetkili, 2006 tarihli mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellendiğini ve programa yeni herhangi ortak katılımcının eklenmediğini söyledi.

Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı’na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı. Programın katılımcıları Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç’ten oluşuyordu.

Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti. Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıkmasının ardından 6 uçak Türkiye’ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı. Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD’nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.
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