Samanyolu Haber /Gündem / ABD Türkiye'yi neden riskli ülke ilan etti? /17 Ağustos 2021 14:52

ABD Türkiye'yi neden riskli ülke ilan etti?

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ‘seyahat etmeyin’ uyarısının yapıldığı kategoriye eklerken internet sitesinde uyarı sayfasını güncelleyerek Türkiye'yi en riskli kategori olan 4. Seviye'ye aldı.

SHABER3.COM

Seyahat uyarısının yapıldığı açıklamada: "Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye'ye seyahat ederken daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle Türkiye için 4. Düzey Seyahat Sağlık Bildirimi yayınladı ve bu, ülkede çok yüksek düzeyde Covid-19 olduğunu gösteriyor." denildi.

"Hükümetin onaylamadığı gösterilere katılır ve eleştirirseniz tutuklanabilirsiniz"

Sitede ayrıca Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki herhangi bir alana terör ve güvenlik riski nedeniyle seyahat edilmemesi uyarısında bulunuluyor.

Bu bölgeler de Seviye-4 olarak kategorilendirilerek şu ifadeler kullanılıyor:

"Terör örgütleri Türkiye'de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler, turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları/alışveriş merkezlerini, yerel yönetim tesislerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet yerlerini, parkları, önemli spor ve kültürel etkinlikleri, eğitim kurumlarını, havaalanlarını ve diğer yerleri hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.

Bunun yanı sıra ülkedeki güvenlik güçleri siyasi güdümlü, yetersiz veya gizli tanıklara ve kanıtlara dayanarak terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla ABD vatandaşları da dahil olmak üzere on binlerce kişiyi gözaltına almış durumda. ABD vatandaşları da Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına tabi tutulabiliyor. Türkiye Hükümeti tarafından açıkça onaylanmayan gösterilere katılmak ve hükümeti eleştirmek (sosyal medya dahil) tutuklama ile sonuçlanabiliyor."
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