ABD, Türkiye'yi Ukrayna tahılı için uyarmış: Almayın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan beri devam ederken son haftalarda gündemden düşmeyen “tahıl krizi” ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi...







Medyaradar'ın haberine göre savaşın başlamasından sonra Kiev yönetimi Rusya’nın Ukrayna’ya ait tahıllara el koyduğunu ve bunları bazı ülkelere satarak gelir elde ettiğini iddia etmişti. Bu iddiayı Washington yönetimi de desteklerken, dikkat çekici bir iddia ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan bir diplomattan geldi.





ABD’nin Kiev’in bu konudaki açıklamalarını desteklediğini açıklayan ve ismini söylemek istemeyen Avrupalı bir diplomat Beyaz Saray yönetiminin son haftalarda birçok ülkeye uyarı mesajı gönderdiğini açıkladı.





ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Avrupalı diplomat, “ABD Dışişleri Bakanlığı, son haftalarda bazı ülkelerin hükümetlerine Rusya’nın talan ettiği ve Ukrayna’ya ait olan tahılları kabul etmemeleri yönünde bir bilgilendirme geçti. ABD’nin uyarısını alan ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Libya, Pakistan, Hindistan, Eritre ve Etiyopya var” dedi.





Bölgede gerilim devam ederken Türkiye’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldi. İki isim görüşme sonrası yaptığı toplantıda Ukrayna tahılının taşınması için bir koridor açılması konusunda mutabık olduklarını açıkladılar. Diğer yandan Kiev hem de Washington yönetimi bu duruma sıcak bakmıyor.