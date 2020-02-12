ABD, üç bakanın yaptırımlarını kaldırdı

Listede kurumsal olarak yer alan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na yönelik yaptırımlar da kaldırıldı.ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim 2019’da üç bakan ve iki bakanlığı yaptırım listesine almıştı. Bakanların isimlerinin yaptırım listesinden çıkarılması, ABD’li şirketler ya da kişilerle bir kez daha iş yapabilmenin önünü açıyor.





Suriye’de 5 Türk askerinin şehit olmasının ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Dün İdlib’de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya’nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey’i Ankara’ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” demişti.





Yaptırım listesi neleri kapsıyordu?





Trump’ın imzaladığı yaptırım kararında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptığı askeri müdahale olmak üzere Suriye içindeki ve bu ülke ile ilgili alanlardaki durumun, IŞİD’i yenme kampanyasını baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade ediliyordu.





ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alınmış, ABD’de varlıkları dondurulmuş ve bu bakanlarla ABD’nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirilmişti.





Yaptırım listesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da kurumsal olarak dahil edilirken; Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin atılan adımın Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını engellememesi için bazı lisansları işleme koyabileceği belirtilmişti.