ABD uçak gemisi Çin gemileri tarafından çevrelendi!

ABD Donanması’na ait USS Ronald Reagan uçak gemisinin Güney Çin Denizi’nde etrafı Çin savaş gemileriyle çevrilmiş uydu görüntülerini yayımladı.





Çin haber portalı Sohu, Güney Çin Denizi’nde seyir halindeki ABD uçak gemisinin etrafında 5 Çin savaş gemisinin yer aldığı kareleri yayımladı.





Yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapan Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, USS Ronald Reagan uçak gemisinin Washington tarafından güç gösterisi ve Güney Çin Denizi’ndeki askeri varlığını artırmak amacıyla gönderildiğini belirtti.





Sputnik'te yer alan habere göre, Guoqiang, “Çinli askerler tüm yükümlülüklerini ve görevlerini yerine getirerek, ulusal egemenliği ve güvenliği kararlılıkla koruyacak” vurgusunda bulundu.