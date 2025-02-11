ABD, Ukrayna barış planını askıya mı aldı?

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Avrupa’daki NATO müttefikleriyle kapalı kapılar ardında görüşmeler yaparak, barış anlaşmasının şekli ve diğer ülkelerin sürece katkısı hakkında fikir alacağını belirtti.





Kellogg, NATO üyesi ülkelerin başbakan ve devlet başkanlarıyla görüşerek, “ABD’nin onları müzakerelerden dışlamayacağı” konusunda güvence vermek istediğini ifade etti.





The Telegraph’a göre, ABD’nin planı Kiev’e askeri yardımların devam etmesi karşılığında Ukrayna’nın nadir toprak metalleri üzerinde Washington’a ayrıcalıklı erişim sağlamasını içeriyor.





Kellogg, ABD’nin Ukrayna’nın müzakerelerde güçlü bir pozisyonda olmasını istediğini vurguladı. Planın ana unsurlarının Münih Güvenlik Konferansı’nda açıklanması bekleniyor.





Trump: “Bir Gün Rusya Olabilir”





ABD Başkanı Trump, Fox News’e verdiği demeçte, Moskova ve Kiev ile görüşmeler yapılacağını duyurdu. Ancak The Telegraph, Trump ile özel temsilcisi Kellogg arasında uyumsuzluk yaşandığını ve Kellogg’un Trump’ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşme planlarını önceden bilmediğini yazdı. Kellogg’un bu bilgiyi ancak Avrupa’daki diplomatlarla yaptığı görüşmeler sırasında basından öğrendiği belirtildi.





Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda Ukrayna’nın geleceğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.





Ukrayna’nın “bir gün Rusya olabileceğini” söyledi ve ABD’nin bu ülkeye yaptığı yatırımların güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.





“Ukrayna bir anlaşma yapabilir ya da yapmayabilir. Bir gün Rusya olabilir veya olmayabilir.” diyen Trump, Washington’un Ukrayna’ya sağladığı mali desteğin karşılığını almak istediğini belirtti.





Trump, ABD’nin Ukrayna’dan yaklaşık 500 milyar dolar değerinde nadir toprak metali almayı beklediğini söyledi. Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den, ülkesine yapılan mali yardımlar karşılığında bir şeyler sunmasını talep ettiğini hatırlatan Trump, “Aslında, Ukrayna buna zaten razı oldu ve en azından kendimizi aptal gibi hissetmiyoruz.” dedi.





Zelenskiy ise Batılı ülkelerin desteği karşılığında Ukrayna’daki doğal kaynakların ortak çıkarılmasına açık olduklarını belirtti.





Rusya’dan Açıklama: Öncelik Çıkarlarımızın Korunması





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu ancak bu sürecin Rusya’nın meşru çıkarlarını koruyarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ise Batı ve Ukrayna’dan gelen müzakere sinyallerinin “kamuoyunu yönlendirme ve avantaj sağlama amacı taşıyabileceğini” ifade etti. “Sözlerin somut adımlarla desteklenmesi gerekiyor” diyen Galuzin, Moskova’ya henüz resmi bir barış teklifi sunulmadığını ekledi.