Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Ukrayna’daki nükleer santralleri yönetmeye hazır! /20 Mart 2025 17:42

ABD, Ukrayna’daki nükleer santralleri yönetmeye hazır!

Washington’un Ukrayna’daki nükleer santralleri yönetmeye hazır olduğununa dair bir açıklama geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Fox News’e verdiği röportajda, ABD’nin nükleer alanda büyük bir teknik deneyime sahip olduğunu ve santralleri devralmanın çatışmanın çözümüne katkı sağlayabileceğini belirtti. Wright, bunun için Amerikan askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini açıkladı.

“Bu hedefe (çatışmanın çözümüne) ulaşmak için Ukrayna’daki nükleer santrallerin ABD tarafından yönetilmesi gerekiyorsa, bunda bir sorun yok. Bunu yapabiliriz,” diyen Wright, Donald Trump yönetiminde bu konunun henüz tartışılmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart’ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington’ın Ukrayna’nın nükleer santrallerini yönetmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, ABD’nin santralleri yönetmesinin kritik altyapının güvenliği için en iyi garanti olacağını dile getirdi.

Görüşmelerin ardından Zelenskiy, enerji altyapısına yönelik saldırılardan karşılıklı olarak 30 gün boyunca vazgeçme teklifini kabul etti. 18 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu tür saldırılardan kaçınma konusunda mutabık kalmıştı.
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