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Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin, Rusya topraklarında bir “tampon bölge” oluşturma hedefini dile getirdiğini kaydetti.

Pentagon yetkilisi, Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki operasyonunun ABD’nin politikalarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Ancak, Ukrayna’daki çatışmanın daha da tırmanabileceğine dair endişeler dile getirildi.Pentagon Başkan Yardımcısı Sabrina Singh ise, Ukrayna’nın Kursk’taki operasyonunun “bir tırmanma olmadığını” belirtti, ancak Rusya’nın gelecekte bir yanıt verme olasılığının göz ardı edilmediğini söyledi.Kursk bölgesinde çatışmalar 6 Ağustos’tan bu yana devam ediyor ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgenin bazı kısımlarını kontrol altına almış durumda.Kursk bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken, Ukrayna birlikleri taktik durumlarını iyileştirmeye yönelik girişimlerde bulunuyor.Glushkovsky ve Korenevsky bölgelerinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu operasyonu “büyük çaplı bir provokasyon” olarak nitelendirerek, “güçlü bir yanıt” verme sözü verdi.Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde askeri güvenliği artırmak amacıyla yeni önlemler alındı ve sınır bölgelerinde federal acil durum rejimleri yürürlüğe kondu.Kursk bölgesine yönelik Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı, 30’dan fazla kişinin ölümüne ve 143 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede şiddetli çatışmalar sürerken, Rus ordusu çok sayıda sivilin Ukrayna kontrolündeki bölgelerde kalması ve evlerin bodrumlarında saklanması nedeniyle ağır saldırı operasyonları geliştiremiyor.