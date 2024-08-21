Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Ukrayna güçleri Kursk bölgesinde tampon bölge amaçlıyor /21 Ağustos 2024 11:48

ABD: Ukrayna güçleri Kursk bölgesinde tampon bölge amaçlıyor

Washington’dan gelen açıklamalar Ukrayna ile Kursk bölgesindeki askeri operasyonun uzun vadeli hedeflerini ortak görüştüğünü doğruluyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin, Rusya topraklarında bir “tampon bölge” oluşturma hedefini dile getirdiğini kaydetti.

Pentagon yetkilisi, Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki operasyonunun ABD’nin politikalarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Ancak, Ukrayna’daki çatışmanın daha da tırmanabileceğine dair endişeler dile getirildi.
Pentagon Başkan Yardımcısı Sabrina Singh ise, Ukrayna’nın Kursk’taki operasyonunun “bir tırmanma olmadığını” belirtti, ancak Rusya’nın gelecekte bir yanıt verme olasılığının göz ardı edilmediğini söyledi.

Kursk bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

Kursk bölgesinde çatışmalar 6 Ağustos’tan bu yana devam ediyor ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgenin bazı kısımlarını kontrol altına almış durumda.

Kursk bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken, Ukrayna birlikleri taktik durumlarını iyileştirmeye yönelik girişimlerde bulunuyor.
Glushkovsky ve Korenevsky bölgelerinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu operasyonu “büyük çaplı bir provokasyon” olarak nitelendirerek, “güçlü bir yanıt” verme sözü verdi.
Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde askeri güvenliği artırmak amacıyla yeni önlemler alındı ve sınır bölgelerinde federal acil durum rejimleri yürürlüğe kondu.

Kursk bölgesine yönelik Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı, 30’dan fazla kişinin ölümüne ve 143 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bölgede şiddetli çatışmalar sürerken, Rus ordusu çok sayıda sivilin Ukrayna kontrolündeki bölgelerde kalması ve evlerin bodrumlarında saklanması nedeniyle ağır saldırı operasyonları geliştiremiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:42