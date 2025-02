ABD, Ukrayna ile maden anlaşmasının şartlarını sertleştirdi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Washington’un isteğine göre Ukrayna, madencilik gelirlerinin yarısından feragat edecek ve bu gelirler, tamamen ABD’ye ait olacak bir fona aktarılacak.



The New York Times’ın ulaştığı belgelere göre, 21 Şubat Cuma günü, Washington yönetimi Kiev’e anlaşmanın yeni ve daha sıkı koşullar içeren bir versiyonunu sundu. The New York Times’ın, Ukraynalı haber kaynağına göre belge üzerinde çalışan beş yetkilinin bu bilgiyi doğruladığını bildirdi.



ABD’nin Yeni Şartları: 500 Milyar Dolarlık Fon



Yeni anlaşmaya göre, Ukrayna’nın petrol, doğalgaz ve minerallerden elde ettiği gelirlerin yarısı ABD’ye gidecek. Bir önceki anlaşma taslağında da benzer bir madde yer alıyordu. Ancak yeni belgede, bu gelirlerin tamamının ABD’ye ait olacak bir fona aktarılacağı açıkça belirtiliyor. Ukrayna, fon dolana kadar gelirlerinin büyük bir kısmını ABD’ye ödemek zorunda kalacak. Belgeye göre, bu fonun büyüklüğü 500 milyar dolara ulaşana kadar Ukrayna ödemelerine devam edecek.



Ukrayna’nın teklifi



Kiev yönetimi, fon miktarının yeniden gözden geçirilmesini ve bu paranın sadece Ukrayna içindeki yatırımlara yönlendirilmesini talep ediyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Washington’a olan yükümlülüklerini 500 milyar dolar olarak hesaplıyor. Ancak bu miktarın sadece geçmişte sağlanan askeri ve mali yardımları mı kapsadığı, yoksa gelecekteki destekleri de içerip içermediği belirsiz.



Yeni anlaşma taslağında Rusya’nın şu anda kontrol ettiği topraklarla ilgili bir madde de bulunuyor. Buna göre, Ukrayna eğer bu bölgeleri geri alırsa, buradan elde edilen gelirlerin %66’sı ABD fonuna aktarılacak. Öte yandan, ABD’nin bu fonun bir kısmını Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasına yönlendirme ihtimali olduğu da belgede belirtiliyor. Ancak bu durum bağlayıcı bir taahhüt içermiyor.



Güvenlik Garantileri Yine Belirsiz



Ukrayna’nın en büyük taleplerinden biri olan ABD’den güvenlik garantileri yeni anlaşmada da yer almıyor. İlk taslakta da bulunmayan bu madde, Kiev yönetiminin endişelerini artırıyor.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump’ın özel temsilcisi Keith Kellogg, anlaşmayı görüşmek için geçtiğimiz günlerde Kiev’i ziyaret etti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, güvenlik garantileri olmadan anlaşmaya sıcak bakmadığını daha önce açıkça belirtmişti.



Washington’dan Kiev’e Baskı: Starlink Tehdidi



İlk anlaşma taslağı “Ukrayna’nın ekonomik kolonileştirilmesi” olarak değerlendirilmiş ve Zelenski bunu reddetmişti. Bunun üzerine Trump, Ukrayna liderine sert tepki göstererek, ikinci kez reddetmesi durumunda büyük sorunlarla karşılaşacağını bildirdi.



Reuters’a göre, Washington yönetimi Kiev’in anlaşmayı kabul etmemesi halinde, Ukrayna’yı Starlink sisteminden çıkarma seçeneğini değerlendiriyor. ABD’nin dayattığı yeni şartlar, Ukrayna’nın gelecekteki ekonomik bağımsızlığı ve egemenliği konusunda ciddi endişelere yol açarken, Kiev’in bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.