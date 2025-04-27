Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Ukrayna’ya siber güvenlik desteğini durdurdu mu? /27 Nisan 2025 12:19

ABD, Ukrayna’ya siber güvenlik desteğini durdurdu mu?

Bloomberg’in iddiasına göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen programlara müdahale edilmesi sonucunda, onlarca Ukraynalı ve Amerikalı siber güvenlik uzmanıyla yapılan sözleşmelerin iptal edildiği veya askıya alındığı bildirildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bundan da anlaşılıyor ki, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ukrayna’nın siber saldırılara karşı korunmasına yönelik yardımını önemli ölçüde kısıtladı. 

Kaynaklara göre, yalnızca sözleşmeler değil, Ukrayna’nın kritik altyapılarını korumak için planlanan bilgisayar ekipmanları ve yazılımların tedariki de gerçekleşmedi. 

Bazı hizmetlerin de ilk planlara uygun şekilde uygulanmadığı ifade edildi. Bu kapsamda iptal edilen projelerden biri, Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu’nun dijital güvenliğini güçlendirme projesi oldu. Haberde, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik siber güvenlik desteğinin ana kaynağı olduğu vurgulanıyor. 

USAID son beş yılda Ukrayna’nın siber güvenliğine destek amacıyla 200 milyon dolardan fazla kaynak aktardı. Bu desteğe ek olarak, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Siber Komutanlığı da Ukrayna’ya yardım sağladı.

Ancak, Şubat ayında ortaya çıkan bilgilere göre, Donald Trump yönetimi USAID’in sözleşmelerinin %90’ını iptal etmeye hazırlanıyor. Bu karar nedeniyle, ABD’nin dünya genelindeki kalkınma yardımlarında 60 milyar dolarlık bir azalma bekleniyor. Mart ayında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, USAID programlarının %83’ünün kapatıldığını açıkladı.
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