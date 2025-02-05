ABD, Ukrayna’ya silah sevkiyatına tekrar başladı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Washington başlangıçta askeri yardımları durdurmayı değerlendirse de, Ukrayna’ya desteği tamamen kesme planından vazgeçti. Beyaz Saray içindeki bazı yetkililer, Ukrayna’ya ne kadar askeri destek sağlanması gerektiği konusunda hala fikir ayrılığı yaşıyor.



The Washington Post’un (WP) bir Kongre üyesinin yardımcısına dayandırdığı 29 Ocak tarihli haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı bir kararname nedeniyle ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımların geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.



Ukrayna’ya yardımlar sürecini 3 Şubat’ta ajansın başına geçen Dışişleri Bakanı Marco Rubio yönetecek.



25 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın kararına dayanarak yeni bir düzenleme yayımladı. Buna göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla Ukrayna’ya sağlanan fonlar 90 gün boyunca askıya alındı. USAID, Ukrayna’ya insani yardımlar, bütçe desteği ve kalkınma projeleri için milyarlarca dolar aktarmıştı. Dışişleri Bakanlığı, fonların büyük bir kısmının ABD’nin temel ulusal çıkarlarıyla örtüşmediğini belirterek, programların gözden geçirileceğini duyurdu.



Pentagon ve Ukrayna’dan Açıklamalar



ABD Savunma Bakanlığı, Trump’ın kararının yalnızca kalkınma programlarını kapsadığını ve askeri yardımları etkilemediğini vurguladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Trump’ın kararının yalnızca insani yardımları kapsadığını ve askeri desteğin devam ettiğini belirtti.



ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Rusya’nın 2022’de başlattığı askeri operasyon sonrasında Ukrayna’ya yaklaşık 66 milyar dolar, 2014’ten bu yana ise toplamda 70 milyar dolar değerinde askeri yardım yapıldı. Zelenskiy, Ukrayna’nın bugüne kadar yaklaşık 76 milyar dolar değerinde silah aldığını belirtti ve 177 milyar veya 200 milyar dolarlık yardım yapıldığı iddialarını reddetti.