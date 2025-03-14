Samanyolu Haber /Dünya / ABD Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sevkiyatını tekrar başlatıyor /14 Mart 2025 14:09

ABD Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sevkiyatını tekrar başlatıyor

Washington, Ukrayna’ya GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) adlı uzun menzilli güdümlü mühimmatların sevkiyatını yeniden başlatmayı planlıyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Reuters’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, yeni versiyon bu tür bombalar Rusya’nın elektronik savaş sistemlerine karşı daha dayanıklı hale getirildi.

ABD’nin bu kararı, Ukrayna’nın ATACMS uzun menzilli füze stoklarının tükenmesi nedeniyle alındı. Son haftalarda 19 adet GLSDB mühimmatıyla test atışları yapıldığı ve bu silahların Avrupa’daki mevcut stoklardan sevkiyatının önümüzdeki günlerde yeniden başlayabileceği belirtiliyor.

4 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımları durdurma kararı almıştı. Ancak, 11 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleşen ABD-Ukrayna görüşmelerinin ardından Kiev yönetimi, ABD’nin tekrar silah ve istihbarat desteği sağlaması gerektiğini vurgulamıştı.

GLSDB Nedir?

GLSDB, ABD’li Boeing ve İsveçli Saab şirketleri tarafından geliştirilen ve menzili 150 kilometreye kadar ulaşabilen güdümlü mühimmat. 113 kilogramlık yüksek hassasiyetli bombaya roket motoru takılarak kara konuşlu rampalardan, özellikle M270 ve HIMARS roket sistemlerinden fırlatılabiliyor.

Bu mühimmat GPS ve ataletsel navigasyon sistemleri ile yönlendiriliyor. Ancak, Rusya’nın elektronik harp sistemleri bu füzelerin GPS sinyallerini bastırarak etkisiz hale getirebiliyor.

GLSDB mühimmatları, ABD’nin Şubat 2023’te Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımlar kapsamında yer aldı. Ancak, üretim sözleşmesi Mart 2023’te imzalandığı için teslimatlar ertelenmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, bu mühimmatları ilk kez 28 Mart 2023’te düşürdüğünü açıklamıştı ancak Beyaz Saray bu iddiayı doğrulamamıştı.
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