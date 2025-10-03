ABD Ukrayna'ya, Rus enerji santrallerini yok etmek için istihbarat desteği verecek

ABD kaynaklarına göre, sağlanacak istihbarat uydu görüntüleri ve takip verilerini kapsayacak. Bu sayede Ukrayna, rafineriler, boru hatları, enerji santralleri ve diğer kritik altyapı noktalarına yönelik saldırılarında isabet oranını artırabilecek. Yetkililer, aynı zamanda NATO müttefiklerinin de benzer destek mekanizmalarına dahil edilmesinin teşvik edildiğini açıkladı.



Trump ve Zelenskiy görüşmesi



ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 2 ekim’de Kopenhag’daki gayriresmi savunma zirvesinde bir araya geldi. Zelenskiy görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’a teşekkür ediyoruz. Uzun menzilli silahlar hakkında konuştuk. Şimdiye kadar yalnızca kendi imkanlarımızı kullanıyorduk. Bu görüşmenin ardından belki daha fazlasına sahip olacağız” dedi.



Kiev yönetimi uzun süredir Tomahawk füzelerinin tedarikini talep ediyor. Bin 600 ila 2 bin 500 kilometre menzile sahip bu füzeler, yaklaşık yarım tonluk harp başlığı taşıyabiliyor. Böylece Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerine yönelik operasyon kapasitesi ciddi şekilde artabilir.



Mevcut kapasite ve sınırlar



Halihazırda Ukrayna, İngiltere ve Fransa’nın sağladığı Storm Shadow ve Scalp füzelerini kullanıyor. Ancak bu sistemlerin menzili yaklaşık 250 kilometreyle sınırlı. Daha uzak hedefler için Kiev, yerli üretim Palianytsia tipi insansız hava araçlarına yöneliyor, fakat bunların da yük kapasitesi yalnızca 50-100 kilogram arasında değişiyor.



Dolayısıyla, Tomahawk füzelerinin sağlanması Ukrayna’nın askeri stratejisini temelden değiştirebilir.



Rusya’daki enerji krizi



Ukrayna son aylarda Rusya’nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Kiev, bu operasyonların yalnızca Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısını hedef alan saldırılarına “dengeli bir karşılık” olduğunu savunuyor.



Zelenskiy, “Rusya her gün 500 drone kullanıyor, biz ise 100-150. Kapasitemizi artırmamız gerekiyor” diyerek destek arayışlarını gerekçelendirdi.



Bu saldırılar Rusya’da hissedilir sonuçlar doğurdu. Kremlin’e yakın medya kuruluşlarına göre, ülkedeki benzin ve dizel üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 40’ı eylül sonunda durma noktasına geldi.



Putin yönetimi, açığı kapatmak için Çin, Güney Kore ve Singapur’dan yakıt ithalatına yönelmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda Uzak Doğu sınır kapılarında vergilerin kaldırılması ve ithalatçılara devlet sübvansiyonu sağlanması planlanıyor.