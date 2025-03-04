ABD Ukrayna'ya yardımları askıya aldı

Yetkili, "Ortaklarımızın da barış hedefine bağlı olmasını umuyoruz. Bir çözüme katkıda bulunduğundan emin olmak için yardımlarımızı askıya alıyor ve gözden geçiriyoruz" diye ekledi.



Trump, nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşmanın ABD’nin Ukrayna’ya desteğini sürdürmesi için kilit öneme sahip olduğunu belirtti ve Salı günü Kongre’nin ortak oturumunda bu konuda bir duyuru yapacağını söyledi. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin “savaşın sonuna yönelik anlaşma çok çok uzak” sözlerine tepki göstererek, “Amerika daha fazla buna katlanmayacak” dedi.



Oval Ofis’te yaşanan tartışma, Trump’ın Ukrayna’ya desteğin devamı için kritik gördüğü bir mineral anlaşmasının sona ermesiyle sonuçlandı. Trump savaşı sonlandırmak üzere çaba sarf ederken, Zelenski Trump’ın çatışmayı Moskova’nın lehine olacak şekilde çözmeye çalıştığından endişe duyduğunu dile getirdi. Trump, “Ukrayna hayatta kalmak istiyorsa, Zelenski bir anlaşma yapmalı" dedi.



Zelenski daha Washington’a inmeden önce mineral anlaşmasının genel hatları belirlenmişti. Bu anlaşma, ABD’nin nadir toprak elementleri arama çalışmalarına yatırım yapmasına ve karşılığında Ukrayna’da yeniden yatırım yapılmasına olanak tanıyacaktı. Ancak Zelenski, ABD’nin güvenlik garantileri vermesi gerektiğinde ısrar etti.



Beyaz Saray’daki toplantı başarısızlıkla sonuçlanınca, Zelenski Avrupa’daki müttefikleriyle görüşmeler yaptı. Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Starmer, İngiltere’nin Ukrayna’ya barış gücü gönderme teklifini yineledi ve Ukrayna’ya 5 bin hava savunma füzesi için 2 milyar dolar sağlayacağını duyurdu. Starmer, bu yatırımın İngiliz ekonomisine geri dönüş sağlayacağını vurguladı.



Starmer, İngiltere Parlamentosu’ndaki konuşmasında “Avrupa’nın kıtamızda barışı desteklemek için büyük bir sorumluluk alması doğru. Ancak başarılı olmak için bu çabanın güçlü bir ABD desteğine de ihtiyacı var" dedi. Starmer, ABD’nin Ukrayna’ya desteğinde tereddüt göstermesi nedeniyle Avrupa’nın “tarihin bir dönüm noktasında” olduğunu söyledi.



Pazartesi günü ayrıca, üç yıllık savaşın merkezindeki iki liderin dünyaya verdiği mesajlar, bu komşuların savaşı bitirme konusunda ne kadar farklı yaklaşımlara sahip olduğunu gösterdi. Zelenski, ülkesinin ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ve Trump ile ilişkileri düzeltebileceğine inandığını söyledi. Zelenski, "Ukrayna’nın başarısızlığı sadece [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin’in başarısı değildir. Bu, Avrupa’nın başarısızlığıdır. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin başarısızlığıdır. Hepimiz, Putin’e kazanma fırsatı vermemekle ilgileniyoruz,” dedi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Cuma günü Beyaz Saray’da yaşananlar, Ukrayna konusunda bir çözüme ulaşmanın ne kadar zor olacağını gösterdi. Kiev rejimi ve Zelenski barış istemiyor. Savaşın devam etmesini istiyorlar. Bu durumda, Washington’un çabaları ve Moskova’nın hazır olması tek başına yeterli olmayacaktır. Eksik olan çok önemli bir unsur var,” diye ekledi.



Pekin de bir çözüm bulunması yönündeki isteğini dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Çin, Ukrayna krizinin yaratıcısı veya tarafı değildir ve sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Tüm tarafların, birbirlerinin endişelerini dikkate alan kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmalarını umuyoruz" dedi.



Trump, Salı gecesi Kongre’nin ortak oturumunda yapacağı konuşmada Ukrayna konusundaki bir sonraki açıklamasını yapmayı planlıyor.