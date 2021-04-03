ABD Uluslararası Ceza Mahkemesine uyguladığı vize yaptırımını kaldırdı





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'in geçen haziranda eski Başkan Donald Trump tarafından imzalanan UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması konulu kararnamesini iptal ettiğini duyurdu.





Eylül 2020'de, ABD yönetimi UCM'nin Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturma yetkisi vermesinden dolayı Başsavcısı Fatao Bensouda ve UCM'nin Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.