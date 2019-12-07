Samanyolu Haber /Dünya / ABD üs saldırganı Suudi vatandaşı çıktı /07 Aralık 2019 12:24

ABD üs saldırganı Suudi vatandaşı çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde donanmaya ait bir üste etrafa ateş açan ve üç kişinin ölümüne sebep olan saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı olduğu öğrenildi. Şahsın askeri eğitim için üste olduğu belirtiliyor.

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola Donanma Hava İstasyonu'nda bir kişi etrafa ateş açtı. ABD Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre olayda saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Şahsın Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nde görevli bir subay olduğu ve askeri eğitim amacıyla üste bulunduğu öğrenildi.

Escambia Emniyet Müdürü David Morgan saldırganın bir tabanca ile etrafa ateş açtığını ve üste bulunan bir sınıfta emniyet müdür yardımcısı tarafından vurulduğunu söyledi. Olay yerinde inceleme yapan Morgan "Suç mahalinden geçmek bir film setinde olmak gibi bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Saldırganla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki emniyet müdürü yardımcısının yaralandığı, birinin kolundan diğerinin ise dizinden vurulduğu ancak her ikisinin de durumunun kritik olmadığı açıklandı.

Olay sonrasında sekiz kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor. Ölen üç kişiden birinin hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Kralı Selman'ın olay sonrasında kendisini arayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ilettiğini söyledi. Trump "Kral, Suudi halkının saldırganın barbarca eylemlerinden büyük öfke duyduğunu ve bu kişinin hiçbir biçimde Amerikan halkını seven Suudi halkının duygularını yansıtmadığını söyledi" dedi.

ABD'de askeri personelin, günlük görevin bir parçası olmaması halinde askeri üslerde silah taşımasına izin verilmiyor. Ancak yine de ABD askeri üsleri sık sık silahlı saldırılara sahne oluyor. 2009 yılında Texas eyaletindeki Ford Hood'da düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi, 2013 yılında Washington'daki bir askeri tersanede ise 12 kişi ölmüştü. Çarşamba günü de bir denizci, Hawaii'deki tarihi Pearl Harbor askeri üssünde üç sivili öldürmüştü.
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