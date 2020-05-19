Samanyolu Haber /Dünya / ABD üssünde katliam yapan Suudi asker El Kaide'ci çıktı /19 Mayıs 2020 09:56

ABD üssünde katliam yapan Suudi asker El Kaide'ci çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pensacola deniz üssünde geçtiğimiz aralık ayında silahlı saldırı düzenleyen Suudi asker ile El Kaide arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

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Hadise ile ilgili konuşmaya yetkisi olmadığını söyleyen ve anonim olarak açıklama yapan bir resmi görevli, Amerika Federal Araştırma Bürosu'nun (FBI) saldırıyı düzenleyen Muhammed Saeed Alshamrani’nin telefonuna ulaşarak El Kaide ile ilişkisi olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre Başsavcı William Barr ve FBI Direktörü Chris Wray, Donanma Hava İstasyonu Pensacola'daki saldırıya dair gelişmeleri duyurmak üzere bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. FBI, konferans öncesi herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

FBI, Apple’dan saldırıyı düzenleyen Suudi askere ait iki iPhone telefonunda bulunan verilerin paylaşılmasını talep etmişti. Ancak Apple, telefonlardan birine silahlı çatışma sonrası Alshamrani tarafından kurşunla hasar verildiğini ileri sürmüş, bu da taraflar arasındaki veri gizliliği savaşının yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu.

Emniyet görevlileri, Muhammed Saeed Alshamrani’nin Şükran Günü hafta sonu tatilinde New York şehrindeki 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret ettiğini ve saldırının yalnızca iki saat öncesinde sosyal medya üzerinden Amerika ve İsrail karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu, bu nedenle saldırganın cihatçı ideolojiyi benimsediğinden şüphe duymadıklarını açıkladı.

Askeri eğitim için ABD'de bulunan Alshamrani, Florida eyaletindeki donanmaya ait bir üste silahlı saldırı düzenlemiş, 3 askeri öldürerek 8 kişiyi de yaralamıştı.

Olayın ardından açılan soruşturmada, 21 Suudi askeri öğrencinin sosyal medya sayfalarında cihatçı veya Amerikan karşıtı paylaşımlara rastlanması ya da çocuk pornografisi ile temasa geçtiklerinin ortaya çıkması sonucu bu öğrencilerin ülkelerine geri gönderilmelerine karar verilmişti.

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