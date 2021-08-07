Samanyolu Haber /Spor / ABD üst üste 4. Olimpiyat şampiyonluğunu kazandı /07 Ağustos 2021 10:57

ABD üst üste 4. Olimpiyat şampiyonluğunu kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı.

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NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu. Basketbol finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst 4. olimpiyat altın madalyası elde etti. ABD Basketbol Takımı bu madalya ile olimpiyatlar tarihinde basketboldaki 16. şampiyonluğunu kazanmış oldu. 

 Saitama Arena'da yapılan final maçında NBA yıldızlarından oluşan ABD'ye şampiyonluğu getiren isim 29 sayı ile oynayan Kevin Durant oldu.  Fransa'da NBA yıldızları Fournier ve Gobert 16'şar, Fenerbahçe Beko'da oynayan Nando De Colo ise 12 sayı üretti. 

1. Periyot: 18-22
Devre: 39-44
3. Periyot: 63-71
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