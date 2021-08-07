ABD üst üste 4. Olimpiyat şampiyonluğunu kazandı

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu. Basketbol finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst 4. olimpiyat altın madalyası elde etti. ABD Basketbol Takımı bu madalya ile olimpiyatlar tarihinde basketboldaki 16. şampiyonluğunu kazanmış oldu.





Saitama Arena'da yapılan final maçında NBA yıldızlarından oluşan ABD'ye şampiyonluğu getiren isim 29 sayı ile oynayan Kevin Durant oldu. Fransa'da NBA yıldızları Fournier ve Gobert 16'şar, Fenerbahçe Beko'da oynayan Nando De Colo ise 12 sayı üretti.





1. Periyot: 18-22

Devre: 39-44

3. Periyot: 63-71