ABD, Uygurlular sebebiyle Çin'den pamuk ithalatını yasakladı









ABD Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada Xinjang Protection Construction Corps isimli şirketten ithalata izin verilmeyeceği belirtildi. Alınan karara göre ABD’ye Çin’den pamuk ithal eden firmalar, pamuğu XPCC şirketi ya da onunla ilintili bir şirketten almadıklarını resmi olarak belgelemek zorunda.





XPCC, Çin’in en büyük pamuk üreticisi firmalarından biri. Dünyanın pek çok tekstil şirketinin pamuk ihtiyacını karşılayan Çin’de XPCC, 2015 yılı verilerine göre ülkenin pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu tek başına gerçekleştiriyor.





ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Ken Cuccinelli, bir ürünün üzerinde görülen “Çin malı” etiketinin bir tür uyarı mesajı olarak algılanması ve bu üretimin arkasında köle işçilik düzeni olup-olmadığının incelenmesi gerektiğini söyledi.





ABD Gümrük Muhafaza Müdürlüğü yöneticisi Mark Morgan da Çin’in özellikle Şincan bölgesinin sistematik ihlaller ve kişilerin zorla çalıştırılması konusunda önemli olduğunu, bunun ABD’li tüm şirketleri ve tüketicileri rahatsız eden bir durum olması gerektiğini söyledi. Morgan, insanların zorla çalıştırılmasının bir insan hakları ihlali olduğunu ve bunun adil ticaret kurallarına aykırı bir durum yarattığını belirtti.





Yasak kararı, Şincan bölgesinde özellikle Uygurlar ve Kazak azınlıklarlara karşı uygulanan ihlallerin basına yansımasıyla birlikte alındı. Çin hükümetinin azınlıkları bu bölgelerde tarım ve tekstil gibi alanlarda ve fabrikalarda zorla çalıştırdıkları belirtiliyor.