Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Uygurlular sebebiyle Çin'den pamuk ithalatını yasakladı /03 Aralık 2020 17:52

ABD, Uygurlular sebebiyle Çin'den pamuk ithalatını yasakladı

Trump yönetimi, Çin’de devlete ait bir şirketten pamuk satın alınmasına yasak getirdi. Yasağa gerekçe olarak etnik azınlıkların zorla çalıştırılması gösterildi.

SHABER3.COM



ABD Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada Xinjang Protection Construction Corps isimli şirketten ithalata izin verilmeyeceği belirtildi. Alınan karara göre ABD’ye Çin’den pamuk ithal eden firmalar, pamuğu XPCC şirketi ya da onunla ilintili bir şirketten almadıklarını resmi olarak belgelemek zorunda.

XPCC, Çin’in en büyük pamuk üreticisi firmalarından biri. Dünyanın pek çok tekstil şirketinin pamuk ihtiyacını karşılayan Çin’de XPCC, 2015 yılı verilerine göre ülkenin pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu tek başına gerçekleştiriyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Ken Cuccinelli, bir ürünün üzerinde görülen “Çin malı” etiketinin bir tür uyarı mesajı olarak algılanması ve bu üretimin arkasında köle işçilik düzeni olup-olmadığının incelenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Gümrük Muhafaza Müdürlüğü yöneticisi Mark Morgan da Çin’in özellikle Şincan bölgesinin sistematik ihlaller ve kişilerin zorla çalıştırılması konusunda önemli olduğunu, bunun ABD’li tüm şirketleri ve tüketicileri rahatsız eden bir durum olması gerektiğini söyledi. Morgan, insanların zorla çalıştırılmasının bir insan hakları ihlali olduğunu ve bunun adil ticaret kurallarına aykırı bir durum yarattığını belirtti.

Yasak kararı, Şincan bölgesinde özellikle Uygurlar ve Kazak azınlıklarlara karşı uygulanan ihlallerin basına yansımasıyla birlikte alındı. Çin hükümetinin azınlıkları bu bölgelerde tarım ve tekstil gibi alanlarda ve fabrikalarda zorla çalıştırdıkları belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Uygurlular sebebiyle Çin'den pamuk ithalatını yasakladı Sonraki Haber >>

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:04