Samanyolu Haber /Dünya / ABD vatandaşına doğrudan para verecek: İki çocuklu aileye üç bin dolar yardım /23 Mart 2020 10:28

ABD vatandaşına doğrudan para verecek: İki çocuklu aileye üç bin dolar yardım

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketi kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) ile ekonomiyi desteklemeye yönelik 4 trilyon dolara yakın likidite sağlanacağını bildirdi.

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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketi kapsamında doğrudan nakit desteği yapacaklarını belirtti.

Fox Business’e konuşan Mnuchin, yetişkinlere 1000, çocuklara da 500 dolarlık nakit destek sağlayacaklarını belirterek, “Anne baba ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir aile 3 bin dolar alacak” dedi.

Mnuchin, “Kongre bunu kabul ettikten 3 hafta sonra bu ödemeleri yapacağız, 6 hafta sonra bir kez daha yapacağız. Eğer ulusal olağanüstü hal devam ederse 3 bin dolar daha vereceğiz” diye açıkladı.

Beyaz Saray, ilgili yasa tasarının en geç Pazartesi günü kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Mnuchin, Kovid-19 salgını nedeniyle işten çıkarılanlar için geliştirilmiş işsizlik sigortasının da teşvik paketinin bir başka bileşeni olduğunu dile getirdi.

Ayrıca işletmelere, çalışanlarını işten çıkarmamaları için 300 milyar dolarlık destek sağlanacak. Havayolu şirketleri dahil krizden etkilenen sektörlere de 200 milyar dolarlık kredi desteği verilecek.
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