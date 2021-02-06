ABD vatandaşlığından ayrılan Amerikalıların sayısında rekor artış

ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) her 3 ayda bir açıkladığı Federal kayıtlara göre, 2020 yılında toplam 6.705 Amerikalı vatandaşlıktan vazgeçti Bu Rakam 2019'da 2.577 'di . Bu rakam yüzde 260 artış anlamına geliyor .





Uzmanlar ABD vatandaşlığından çıkışların 2021'de de devam edeceği görüşünde . Ancak

Dünya çapındaki ABD Büyükelçilikleri COVID-19 düzenlemeleri nedeniyle yılın büyük bölümlerinde kapatılmasaydı, bu sayı muhtemelen daha yüksek olurdu.





Aslında ABD vatandaşlığından çıkışların nedeni siyaset değil, ekonomik.





Yakın zamanda Türkiye'nin de Avrupa ile yürürlüğe giren bankaların bilgi paylaşım anlaşması sebebiyle ABD ile yabancı bankalar bütün bilgileri paylaşıyorlar





Uzmanlar, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının, her yıl gelirlerini kapsayan tüm yabancı banka hesaplarını, yatırımlarını ve emekli aylıklarını bildirmesi ve bunun üzerinden ABD'ye vergi ödemesi gerekiyor.

ABD'ye dönmeyi düşünmeyen Amerikalılar da bu yükten kurtulmak adına vatandaşlıktan çıkmayı tercih ediyor.

Trump'ın seçildiği yıl da rekor kırılmıştı

Resmi kayıtlara göre, ABD dışında yaklaşık 9 milyon Amerikan vatandaşı yaşıyor.

Vatandaşlıktan çıkmak isteyen Amerikalıların yaşadıkları ülkedeki ABD elçiliğine bizzat başvurarak 2 bin 350 dolar ödemesi gerekiyor.

Vatandaşlıktan çıkanların sayısı, en son, Donald Trump'ın başkan seçildiği 2016 sonunda 2 bin 365 kişi ile rekor kırmıştı.