ABD ve AB’nin 30 günlük ateş planına Moskova şartlar getirdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Reuters ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Planın reddedilmesi durumunda Moskova'ya yönelik yeni ve ağır yaptırımların devreye sokulacağı belirtilirken, Ukrayna tarafının bu öneriyi kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi.





Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldığını doğruladı.





Diplomatik çevrelerden edinilen bilgilere göre, "tarafların hazırlanan taslak metne tam olarak katılmadığı ancak çatışmanın çözümüne yönelik önlemler konusunda pozisyonların yakınlaştığı" kaydedildi.





ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada her iki tarafın da ateşkesi reddetmesi durumunda sorumlu tutulacağını vurgularken, Şubat ayında Rusya'ya uygulanan ve 2014'ten bu yana devam eden yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını hatırlattı.





Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise AB ülkelerinin hazırladığı Ukrayna bildirisinin, Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisiyle büyük ölçüde örtüştüğünü açıkladı. Merz, bu girişimin diyalog yoluyla barış sürecini başlatmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.





Kremlin: 30 Günlük Ateşkes Bazı Şartlara Bağlı





TASS ajansına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'daki ateşkes konusunda çözülmesi gereken çok sayıda nüans bulunuyor. Bu sorulara yanıt bulmadan somut adımlar atmak oldukça zor" ifadelerini kullandı.





Rus yetkili, ABD ve Başkan Donald Trump'ın bölgede çözüm için gösterdiği çabalara minnettarlık duyduklarını da ekledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Ukrayna'daki ateşkes anlaşmasının önümüzdeki iki gün içinde sağlanabileceğini belirterek, "30 günlük ateşkesin uzatılması için büyük bir olasılık var" dedi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de daha önce yaptığı açıklamada, 30 günlük ateşkese hazır olduklarını ve cephe hattında uzun süreli ateşkesin Moskova ile Kiev arasında gerçek bir barış sürecinin göstergesi olacağını ifade etmişti.





Diplomatik kaynaklar, tarafların ateşkes konusundaki bu olumlu yaklaşımlarının savaşın seyrinde önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtirken, özellikle teknik detaylar ve uygulama mekanizmaları konusunda mutabakat sağlanmasının kritik önem taşıdığını vurguluyor.





Rusya'nın "nüanslar" olarak tanımladığı konuların, muhtemelen ateşkesin denetimi ve ihlal durumunda alınacak önlemler gibi teknik hususlar olduğu tahmin ediliyor.





Uluslararası gözlemciler, bu gelişmelerin savaşın seyrinde potansiyel bir dönüm noktası olabileceğini, ancak taraflar arasındaki derin güven eksikliğinin uygulama sürecini zorlaştırabileceğini belirtiyor.