Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Avusturalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti /01 Mart 2020 09:15

ABD ve Avusturalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti

Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsten ABD ve Avustralya’da ilk ölümler rapor edildi .

SHABER3.COM

ABD'den koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberi geldi. Başkent Washington'da, koronavirüs nedeniyle yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği rapor edildi.
ABD Başkanı Trump bugünyaptığı basın açıklamasında gereken önlemlerin alındığını ve virüse karşı hazır olduklarını belirtmişti.


 
Bu açıklamadan kısa süre sonra ABD'nin Washington eyaletinde koronavirüs nedeniyle bir kişinin öldüğü rapor edildi.

Diğer yandan Avustralya’da da Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti 

Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı. 

Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Avustralya, Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunan 164 vatandaşını tahliye etmişti. Darwin yakınlarında Howard Springs'teki kampta karantinaya alınan Avustralyalıların 9’unda virüse rastlandığı açıklanmıştı.

Çin ve İran’dan gelenlere seyahat yasağı uygulayan Avustralya’da, şu ana kadar hayatını kaybeden kişi ile birlikte 26 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ve Avusturalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler... Sonraki Haber >>

Ekrem Dumanlı: İdlib’in hesabını verin

Ekrem Dumanlı: İdlib’in hesabını verin

Arşiv açıldı: Erdoğan’dan sığınmacılar için iki farklı söylem

Arşiv açıldı: Erdoğan’dan sığınmacılar için iki farklı söylem

Hırsızlar boş ATM'yi patlattı

Hırsızlar boş ATM'yi patlattı

Boğa festivali kötü bitti

Boğa festivali kötü bitti

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:49