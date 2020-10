ABD ve Dünyada vaka sayılarında rekor artış

Amerika’da da en az 10 eyalette vaka sayılarında günlük rekor rakamlar kaydedilirken, pandeminin şu an en hızlı şekilde yayıldığı bölge Avrupa.





Pandeminin ilk dalgasında vaka sayılarını etkili bir şekilde kontrol altına alan Avrupa’da salgının yeniden hızla yayılması çeşitli bölgelerde önlemlerin ve kısıtlamaların yeniden devreye sokulmasına neden oluyor.





Avrupa’da bölgesel olarak vaka sayıları, en çok vakaya rastlanan Hindistan, Brezilya ve Amerika’nın önüne geçmiş durumda. Son dönemlerde Avrupa genelinde ortalama olarak haftada 140 bin yeni Corona virüsü vakasıyla karşılaşılıyor.





Reuters haber ajansına göre, şu an dünya genelinde kaydedilen her 100 Corona enfeksiyonundan 34’üne Avrupa’da rastlanıyor. Kıta genelinde her 9 günde bir bir milyon yeni vaka tespit ediliyor ve pandeminin başlamasından bu yana bölgede kayıtlara geçen vaka sayısı 6 milyon 300 binden fazla.





Son haftalarda kaydedilen verilere göre, Avrupa ülkeleri arasında da İngiltere, Fransa, Rusya, Hollanda ve İspanya’daki yeni vakaların toplamı kıta genelindeki tüm vakaların yarısını kapsıyor. Bunlar arasında en fazla yeni vaka tespit edilen ülke ise günlük 19 binden fazla yeni Corona enfeksiyonuyla Fransa. Fransa’yı İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda takip ediyor.





Birçok Avrupa ülkesinde okullar yeniden kapanırken, bar ve restoran gibi mekanlara yönelik kısıtlamalar da yeniden devreye sokuldu.





Dünya genelindeki vakaların yüzde 27’sinin kaydedildiği Latin Amerika pandeminin merkez üssü konumunda. Bunu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa takip ediyor.





14 Eylül 2020 - Paris'te gençler pandemiye karşı önlemlerin gevşetilmesinin ardından sokaklara döküldü





Amerika’da yeni vaka sayısında yüzde 30 artış





Dünyada hala en fazla vakanın bulunduğu ABD’de ise birçok eyalette rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Cuma günü Amerika genelinde 10 eyalette şu ana kadar karşılaşılan en fazla günlük vaka sayıları kayıtlara geçti.





Bu eyaletler Colorado, Idaho, Indiana, Minnesota, New Mexico, North Carolina, North Dakota, West Virginia, Wisconsin ve Wyoming.





Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Cuma günü Amerika’da 70 bin yeni vaka tespit edildi. Bu, 24 Temmuz’dan bu yana ülkede bir gün içinde kayıtlara geçen en fazla Corona virüsü vaka sayısı.





Toplam vakaların 8 milyonu geçtiği Amerika’da geçen hafta günlük ortalama yeni vaka sayısı 56.000’in üzerindeydi. Bunun iki hafta öncesine göre yüzde 30 daha fazla olduğu belirtiliyor.