Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat /15 Ekim 2020 09:19

ABD ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

ABD ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları açıklandı.

SHABER3.COM

ABD Donanmasından 'USS Roosevelt' gemisi ile Fransız Donanmasına bağlı 'FS La Fayette' fırkateyninin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları açıklandı.

Sputnik'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı Roosevelt muhribi ile La Fayette fırkateyninin bölgede ortak operasyon ve manevra kabiliyetinin yanı sıra bağlantı, iletişim, taktiksel ortak karar alma kabiliyetleri konusunda eğitim yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, "ABD Donanmasına bağlı gemiler, düzenli olarak NATO müttefikleri ve ortak güçlerle iş birliği ve bölge deniz güvenliğini güçlendirmek için ortak eğitim operasyonları yapıyor" ifadesine yer verildi.
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