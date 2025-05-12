Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Hamas, İsrail'in haberi olmadan anlaştı /12 Mayıs 2025 09:33

ABD ve Hamas, İsrail'in haberi olmadan anlaştı

Hamas ve ABD yönetimi, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılması konusunda anlaştı. Bu adım, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hamas, ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ederek geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rolü takdir etti. Öte yandan İsrail basını, bu görüşmeden Tel Aviv yönetiminin haberinin olmadığını aktardı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi.

ABD-İSRAİL ÇİFTE VATANDAŞI ESİR ASKER SERBEST BIRAKILACAK
Hamas, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı serbest bırakılması yönünde karar alındığını bildirdi. Alexander'ın ne zaman serbest bırakılacağı belirtilmedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hamas, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu belirtti. Hamas, ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ederek geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rolü takdir etti.

'HAMAS ABD YÖNETİMİYLE BİRKAÇ GÜNDÜR TEMAS HALİNDE'
Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, "Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesinde bulundu. ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım girişine izin verilmesi için atılan adımların bir parçası olacak" dedi.

'GÖRÜŞMEDEN İSRAİL'İN HABERİ YOK'
Öte yandan, İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan bir İsrailli kaynak, Tel Aviv yönetiminin "ABD'nin Hamas ile yürüttüğü görüşmeden bilgisi olmadığını" aktardı.

'48 SAAT İÇİNDE SERBEST BIRAKILABİLİR'
İsrail Hayom gazetesi, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın 48 saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini aktararak Tel Aviv yönetiminin bunun karşılığında Gazze'ye insani yardım girişine izin vereceğini belirtti. Gazeteye konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail'in Gazze'deki esirin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinli herhangi bir esirin serbest bırakılmayacağını iletti.

Aynı şekilde, Walla internet sitesi, Gazze'deki esir Alexander serbest bırakılması geçici bir ateşkes sağlanması gerekeceğini ancak bunun sadece saatler süreceğini belirtti. Witkoff'un İsrail'i ziyaretinde esirin serbest bırakılması sürecini görüşeceği belirtildi.


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