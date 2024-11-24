Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa da Ukrayna'yı destekledi /24 Kasım 2024 00:05

ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa da Ukrayna'yı destekledi

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ABD ve İngiltere'nin uzun menzilli Atacms füzelerini kullanmaya izin vermesinin ardından Fransa'dan da destek geldi. Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirten Fransa, ayrıca Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi. BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.

MEŞRU MÜDAFAA DETAYI

Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi. Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya’ya karşı kullanabileceğini belirtti.

Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu. Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi. Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
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