Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve İsrail'den ortan İran mesajı /24 Aralık 2021 22:40

ABD ve İsrail'den ortan İran mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata verdikleri mesajda İran'ın nükleer programının "bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu" yineledi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programının "bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu" yineledi ve nükleer silah sahibi olmasını engelleme sözü verdi. Açıklama, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata’nın İsrail'deki görüşmesi sonrası yapıldı.

Beyaz Saray’ın yayınladığı yazılı açıklamaya göre, "Heyetler, nükleer programı, bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetleri ve terörist vekil gruplara desteği de dahil olmak üzere İran'ın oluşturduğu tehdidin tüm yönlerine karşı çıkma ihtiyacını tartıştı."

Açıklamada, "Yetkililer, ABD ve İsrail'in İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamasını sağlama konusundaki kararlılıklarında hemfikir olduklarını teyit ettiler" denildi.

Sullivan'ın ayrıca, 2015 İran nükleer anlaşmasını uygulanabilir hale getirmeyi amaçlayan ve Avusturya'nın Viyana kentinde devam eden uluslararası müzakereler hakkında Hulata'ya bilgi verdiği bildirildi. Eski Başkan Donald Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekmişti.
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