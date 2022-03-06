Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Polonya'dan ortak hamle: Zelenski'nin istediği savaş uçakları verilecek mi? /06 Mart 2022 13:19

ABD ve Polonya'dan ortak hamle: Zelenski'nin istediği savaş uçakları verilecek mi?

ABD'nin, F-16'lar karşılığında Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını temin etmesi konusunda Varşova yönetimi ile görüştüğü iddia edildi

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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Polonya ile Ukrayna'ya savaş uçakları temin etme konusunda görüşmeler yürütüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dün ABD Kongre üyeleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde "Acilen savaş uçağına ihtiyacımız var" yönündeki çağrısına karşılık vermek için ABD yönetimi harekete geçti.

WSJ'ye konuyu değerlendiren Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova'nın Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti.

Anlaşmanın ne şekilde yapılacağı ve söz konusu uçakların Ukrayna'ya hangi yollarla ulaştırılacağı gibi detayların halen çalışıldığını belirten yetkililer, anlaşmanın sağlanması halinde Kongre onayının da gerekeceğini ancak Kongre'nin böyle bir anlaşmaya onay vermeye hazır olduğunu ifade etti.

KONGRE ÜYELERİ SICAK BAKIYOR
Zelenskiy ile görüşmenin ardından Amerikan medyasına açıklamalar yapan birçok Kongre üyesi ise Biden yönetiminin Kiev'e savaş uçağı sağlamasına destek olacaklarını vurguladı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "Bunun olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullanırken Cumhuriyetçi senatörler de böyle bir tasarıya destek olacaklarını belirtti.

Senato'da Demokratların 2 numaralı ismi Dick Durbin de yaptığı açıklamada, ellerindeki Sovyet dönemi uçaklarını Ukrayna'ya bağışlamak isteyen Doğu Avrupa ülkelerine bu uçaklara karşılık Amerikan uçaklarının verilmesi planına tam destek olacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya savaş uçağı temini konusunda Polonya'da değerlendirmede bulunmuş ve bu konu üzerinde müttefik ülkelerle görüştüklerini söylemişti.

Ukrayna yönetimi daha önceki açıklamalarında ordudaki pilotların Sovyet dönemine ait Mig-22 ve Su-25 gibi uçakları hemen uçurabileceğini ve bu uçakların Polonya'nın da arasında bulunduğu bazı Doğu Avrupa ülkelerinde halen mevcut olduğunu dile getirmişti.

Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge talebinde de bulunmuş ancak hem ABD hem de NATO "Rusya ile savaş riskini barındırdığı için" bu talebe olumsuz karşılık vermişti.
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