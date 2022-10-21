Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Rusya arasında dikkat çeken görüşme /21 Ekim 2022 21:52

ABD ve Rusya arasında dikkat çeken görüşme

Ukrayna savaşının devam ettiği bir ortamda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bir telefon görüşmesi yaptıkları aktarıldı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alındığı ve güncel uluslararası güvenlik konularının tartışıldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık, Austin'in, Ukrayna'ya karşı savaşta ABD ve Rusya arasındaki iletişim hattını sürdürmenin önemini vurguladığını belirtti.
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