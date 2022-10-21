ABD ve Rusya arasında dikkat çeken görüşme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alındığı ve güncel uluslararası güvenlik konularının tartışıldığı bildirildi.ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin bilgi verildi.Bakanlık, Austin'in, Ukrayna'ya karşı savaşta ABD ve Rusya arasındaki iletişim hattını sürdürmenin önemini vurguladığını belirtti.