Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Rusya arasında kritik görüşme! /14 Mart 2025 17:25

ABD ve Rusya arasında kritik görüşme!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Trump Putin'e ilettiği bir talebini de açıkladı. Trump "Ukraynalıların hayatını bağışlamasını istedim. Bu savaşın sona ermesi için büyük bir şans" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump kritik bit telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ile olan telefon görüşmesini olumlu değerlendiren Donal Trump, görüşmenin yapıcı olduğunu vurgulayarak Putin’de ilettiği bir talebini açıkladı. Trump “Ukraynalıların hayatını bağışlamasını istedim” dedi.

'UKRAYNALILARIN HAYATI BAĞIŞLANSIN!

Kritik telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump şunları söyledi: Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir katliam olacak.

RUSYA’DAN İLK AÇIKLAMA

Putin'ı·n Witkoff aracılığıyla Trump'a sı·nyaller verdiğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Putin’in Witkoff'tan ABD’nin Ukrayna konusundaki düşünceleri hakkında bilgi aldığını söyledi.

Peskov ateşkes planına ilişkin ise “ihtı·yatlı ı·yı·mserlı·k” ı·çı·n nedenler olduğunu ifade etti ve her ı·kı· tarafın da böyle bı·r çağrıya ı·htı·yaç olduğunu anladığını belirtti.
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