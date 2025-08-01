Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Rusya arasında tarihi anlaşma /01 Ağustos 2025 13:51

ABD ve Rusya arasında tarihi anlaşma

Rusya ve ABD uzay ajansları NASA ile Roscosmos arasında kritik işbirliği anlaşması politik engellere takılmadı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Uzay Çalışmaları Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Bakanov ve NASA yöneticisi Shawn Duffy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 2028 yılına kadar ortak kullanımı konusunda mutabakata vardı. 

Dmitriy Bakanov, "Diyalog oldukça olumlu geçti. ISS'yi 2028'e kadar işletme konusunda anlaştık. NASA'nın yeni yöneticisinin bunu teyit etmesi çok önemli" açıklamasını yaptı.

Anlaşmanın detaylarını paylaşan Bakanov, iki ülkenin 2030 yılına kadar istasyonun yörüngeden kontrollü şekilde çıkarılması konusunda da işbirliği yapacağını belirtti. Ayrıca, ISS sonrası dönemde kurulması planlanan ulusal uzay istasyonlarının yörüngeye yerleştirilmesi konusunda da ortak çalışmalar yürütülecek.

Bu görüşme, iki uzay ajansının başkanları arasında 2018'den bu yana gerçekleşen ilk yüz yüze toplantı olma özelliğini taşıyor. Rus heyetinin ABD ziyareti, Crew-11 misyonunun başlangıcına denk geldi. Bu misyonda Rus kozmonot Oleg Platonov da yer alıyor.

Uzay Çağında Yeni Bir Dönem

Bu anlaşma, Soğuk Savaş döneminden bu yana devam eden Rus-Amerikan uzay işbirliğinin yeni bir aşamasını temsil ediyor. ISS'nin ömrünün uzatılması, bilimsel araştırmaların kesintisiz devam etmesi açısından büyük önem taşırken, iki ülkenin gelecekteki ulusal istasyon projelerinde işbirliği yapma kararı da uzay keşfinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

Özellikle Rusya'nın kendi uzay istasyonu projesi ve ABD ile ortak çalışmalar, geleceğin uzay keşif stratejilerini şekillendirecek önemli adımlar olarak görülüyor. 2 Temmuz 2024'te Roscosmos'un önceki Genel Müdürü Yuri Borisov, Rus Orbital İstasyonu (ROS) projesinin zaman çizelgesini onaylamıştı. Proje kapsamında 2027-2033 yılları arasında altı orbital modül üretilerek yörüngeye yerleştirilecek.
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