Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD ve Rusya arasında yeni anlaşma /17 Temmuz 2022 21:38

ABD ve Rusya arasında yeni anlaşma

Ukrayna işgali sonrasında batılı ülkelerle arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği Rusya ile ABD'nin Uluslararası Uzay istasyonu için ortak uçuş planı açıkladığı ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre NASA ve Rus uzay ajansı Roscosmos ortak uçuş planlarını açıkladılar. Açıklamaya göre, ABD'li bir astronot, eylülde, iki Rus kozmonotla Kazakistan'dan uzaya fırlatılacak bir roketle Uluslararası Uzay istasyonu'na gidecek. Yine eylül ayı, bir Rus kozmonot da ABD'li ve bir astronotla ABD'den uzaya gönderilecek.

Söz konusu karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Roscosmos Dimitri Rogozin'i görevden alıp eski savunma bakanı Yuri Borisov'u atamasından sonra açıklama yaptığı açıklandı.

ABD'nin, Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Batı'dan dışlanan Rusya'yla orta sınıfa dünyadan genelden bir tepki gelmedi.
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