Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve Rusya dışişleri bakanları arasında Ukrayna görüşmesi /15 Şubat 2022 23:15

ABD ve Rusya dışişleri bakanları arasında Ukrayna görüşmesi

Ukrayna üzerinden devam eden Rusya-NATO gerilimiyle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna krizini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD tarafının inisiyatifi ile Lavrov ve Blinken’in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Lavrov’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 12 Şubat’ta yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmaya vardıkları ABD ve NATO’ya iletilen güvenlik garantileri önerileri bağlamında ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lavrov, özellikle Washington ve müttefiklerinin artırdığı agresif söylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi, güvenliğin bölünmezliği ilkesini vurgulayarak Rusya’nın gündeme getirdiği tüm meseleler üzerinde akılcı diyalog çağrısı yaptı."

Açıklamada, her iki bakanın değişik düzeylerde gelecekteki temaslar hakkında da müzakerelerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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