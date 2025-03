ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul’da mutabık kaldığı konular neler?

Haber-Analiz Moskova



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarafların özellikle bankacılık hizmetlerine erişim, sözleşme hizmetleri ve ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki personel istikrarı konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Görüşmelerde ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonat Coulter, Rusya heyetine ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Direktörü Aleksandr Darçiyev başkanlık etti.



Yapıcı ve İşbirlikçi



Rusya ve ABD diplomatik delegasyonları arasındaki İstanbul toplantısı yaklaşık altı buçuk saat sürdü.



ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmeleri “yapıcı” olarak nitelendirirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ise görüşmelerin “içerikli ve işbirlikçi bir şekilde” geçtiğini belirtti.



Rus delegasyonuna Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Direktörü Aleksandr Darçiev (daha sonra ABD Büyükelçisi oldu) liderlik ederken, ABD delegasyonunu ise Rusya ve Orta Avrupa politikasından sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter yönetti.



İki ülkenin diplomatik faaliyetleri normalleştirme öncelikli



Görüşmelerde, her iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyetlerinin normalleştirilmesi ve önceki Amerikan yönetimlerinden kalan “sorunların” aşılması için yapılacak ortak adımlar ele alındı. Ayrıca, diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintiye uğramadan finansmanının sağlanması ve diplomatik görevlerin yerine getirilmesi için uygun koşulların oluşturulması da gündeme geldi.



Toplantıda, 2016-2018 yılları arasında ABD tarafından yasadışı olarak el konulan Rus diplomatik mülklerinin geri verilmesi gerektiği konusu da ele alındı. Ayrıca, ABD tarafına doğrudan hava yolu seferlerinin yeniden başlatılması önerildi.



Ana başlıklar



Görüşmelerde şu başlıca konular üzerinde duruldu:

??Her iki ülkenin diplomatik misyonlarının finansmanının engellenmeden sağlanması için ortak adımlar atılması.

??Diplomatik görevlerin yerine getirilmesi için gerekli koşulların sağlanması.

??2016-2018 yılları arasında ABD tarafından yasa dışı olarak alınan Rus diplomatik mülklerinin geri verilmesi.

??Rusya, ABD’ye doğrudan hava yolu ulaşımının yeniden başlatılması için bir öneri sundu.



Ayrıca ABD heyeti Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin personel seviyesinin stabil ve sürdürülebilir olmasını sağlama gerekliliğini gündeme getirdi. Bu bağlamda, her iki taraf diplomatik misyonların işleyişinin stabilizasyonu için somut adımlar belirledi.



İki taraf, diplomatik misyonların finansmanının aksaksız bir şekilde sağlanması ve görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli koşulların oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca, görüşmelerin gelecekteki bir takvimle devam etmesi kararlaştırıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi adına bu görüşmelerin önemli bir adım olduğunu vurguladı.