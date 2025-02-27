ABD ve Rusya İstanbul’da masaya oturdu

ABD ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım atılıyor. İki ülke arasındaki temaslar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi ve 18 Şubat’ta iki ülke dışişleri bakanlarının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirdiği toplantıyla başlamıştı. Bu süreç, bugün İstanbul’da gerçekleşecek kritik bir görüşmeyle devam ediyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki görüşmenin içeriğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Moskova’nın, Biden yönetimi döneminde Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğinin işleyişini zorlaştıran yapay engellerin kaldırılmasını talep ettiğini belirterek, “Diplomat ve uzmanlarımız Biden döneminde ABD’nin yasadışı eylemleri neticesinde ortaya çıkan ve Rusya’nın Washington’daki büyükelçiliğinin işleyişine yönelik yapay engeller yaratan sorunlar yarın İstanbul görüşmesinde ele alınacak. Yarınki görüşmede elde edilen sonuçlara göre aramızdaki normalleşmenin ne denli hızlı ilerleyeceğini göstermiş olacak” ifadelerini kullanmıştı.





HEYETLER İSTANBUL'DA BULUŞTU

Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına bir araya geldi.





GÖRÜŞMENİN KONUSU NE?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunların ele alınacağını belirterek, büyükelçiliklerin çalışmalarını engelleyen hususların masaya yatırılacağını ifade etti. İstanbul'da yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi amaçlanıyor.