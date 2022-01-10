ABD ve Rusya Ukrayna için biraraya geldi

Görüşmelerde somut ilerleme sağlanması umudunu gündem dışı tutan ABD, NATO'nun genişlemesinin durdurulması gibi bazı taleplerin, ülkelerin kendi güvenlik anlaşmalarını yapmaları için sahip oldukları egemenlik hakkına aykırı olduğunu, bu nedenle bu talebin müzakere edilemeyeceğini bildirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de beklentileri düşük tuttu.





Pazartesi günü Brüksel'de Ukrayna'nın Avrupa ve Avro-Atlantik Entegrasyon'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile görüşen Stoltenberg, "Bu görüşmelerin tüm meseleleri çözmesini beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Umudumuz, ileriye yönelik bir yol, bir dizi görüşme üzerinde ve ilerleme üzerinde anlaşmak" şeklinde konuştu.





Rusya ise bu ay içinde çözüm bulmak istediğini ifade etti. Ancak NATO, Putin'in Ukrayna'yı işgal için müzakerelerin başarısız olduğunu öne sürmek gibi bir bahaneye başvurabileceği konusunda temkinli.





Ned Price, Pazar günkü açıklamasında, Ukrayna hükümetinin ve diğer Avrupa ülkelerinin görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan ABD'nin Cenevre'de bazı ikili meseleleri konuşmayı planladığını, ancak "Avrupa'nın güvenliğini Avrupalı müttefikler ve ortaklar olmadan ele almayacağını" söyledi.

Rus haber ajansı Tass'a göre Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin görüşmelere ABD'nin konumunu daha iyi anlama arayışıyla katılacağını söyledi ve Rusya'nın bazı önerilerinin ele alınabileceğine ilişkin Washington'dan gelen bazı sinyallere atıfta bulundu.





Ryabkov, NATO'nun daha fazla genişlememesi, Rusya sınırına füze konuşlandırılmaması ve 1997 yılında çizilen sınırın dışında NATO'nın askeri tatbikat ve istihbarat operasyonları yapmaması ve altyapı oluşturmaması şeklinde üç talepte bulundu.





Ryabkov, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya tarafı, buraya, anlaşılabilir ve açıkça formülleştirilmiş bazı öğeler içeren, net bir pozisyonla geldi. Yaklaşımlarımızdan sapmak mümkün değil" dedi.





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkesinin uzlaşmaya hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Amerikalılar uzlaşmaya varmaya hazırlanmalı" şeklinde yanıt verdi.