ABD ve Rusya'dan 'yaptırım' düellosu: Obama da hedefte

ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri de sabah saatlerinde Rusya'dan 300 kişi, kurum ve varlığı yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı hedef alan son yaptırımında 300 kişi ve kurumu hedef almasının ardından Moskova'dan yanıt geldi. Kremlin, Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da dahil olduğu 500 kişi ve kurumun hedef alındığı bir yaptırım listesi açıkladı.Bakanlık, Rusya'nın, ABD'nin mart ayında casusluk şüphesiyle tutuklanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'e konsolosluk erişimi için yaptığı son talebi de reddettiğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığı, söz konusu adımın, ABD'nin geçen ay Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte BM'ye seyahat etmek isteyen medya mensuplarına vize vermeyi reddetmesinin tetiklendiğini kaydetti.Bakanlığın açıklamasının devamında, "Washington, Rusya'ya yönelik tek bir düşmanca saldırının bile cezasız kalmayacağını uzun süre önce öğrenmiş olmalıydı." ifadesine yer verildi.Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu adımın Rusya'nın Ukrayna işgaline cevap niteliğinde olduğu bildirilmişti.Yaptırımla, Rusya'nın ihlal ve kaçakçılık, askeri-sınai tedarik zincirleri ve gelecekteki enerji gelirlerinin hedef alınmasının amaçladığının altı çizildi.Açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri bugün, G7 ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı savaşma kapasitesini daha da azaltmak için benzeri görülmemiş küresel yaptırımları ve diğer kısıtlayıcı ekonomik önlemleri güçlendiriyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Rusya'yı savaşından sorumlu tutmak için G7 Liderler Zirvesi'nde verilen yeni taahhütleri uyguluyor." denildi.Washington'ın Moskova'ya yönelik en sert adımlarından biri olarak görülen bu yaptırım kapsamında 20 ülkedeki 22 kişi ve 104 kuruluşun yanı sıra 200'e yakın gemi ve hava aracı "bloke edilmiş mal" olarak tanımlandı ve yaptırım listesine alındı.