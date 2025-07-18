ABD ve Ukrayna arasında dikkat çeken anlaşma: İHA'ya karşılık silah alacak

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmede, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) ABD'ye satışını içeren büyük bir savunma anlaşmasını görüştüklerini açıkladı.





Zelensky, Ukrayna'nın savaş tecrübesiyle geliştirdiği İHA teknolojilerinin ABD ordusu için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek "Bu teknoloji Amerikan halkına lazım. Rus ve Çin gelişmelerinin gerisinde kalan ABD'nin bu sistemlere acil ihtiyacı var. Amerikan askerleri hem bu tür İHA'ları kullanma hem de onlara karşı savunma konusunda yeterli eğitime sahip değil." ifadelerini kullandı.





Tarafların Stratejik Hamlesi





4 Temmuz'daki telefon görüşmesinde ele alınan bu "mega anlaşma", Trump'ın Avrupalı müttefikler üzerinden Ukrayna'ya silah akışını sağlama planlarıyla da uyumlu görünüyor.

Trump'ın daha önce "Avrupalı ortakların satın alacağı silahları Ukrayna'ya göndermesi" önerisi, NATO koordinasyonunda hayata geçirilecek.





Diplomatik kaynaklar, bu modelin ABD Kongresi'ndeki Ukrayna yardımına karşı direnci aşmayı hedeflediğini belirtiyor.





Ukrayna'nın savaş şartlarında geliştirdiği İHA'lar, özellikle Rus elektronik harp sistemlerine karşı dirençli yapıları, düşük maliyetli seri üretim kabiliyetleri, Batılı sistemlerle uyumlu modüler tasarımları ve gerçek muharebe koşullarında test edilmiş performanslarıyla dikkat çekiyor.





Savunma analistleri, bu anlaşmayı iki açıdan değerlendiriyor: ABD için savaşta denenmiş teknolojilere hızla erişim imkanı ve Ukrayna için savunma sanayini finanse edecek kritik döviz girdisi.





Ancak bazı uzmanlar, ABD'nin Ukrayna yapımı İHA'ları kopyalayarak yerel üretime geçme ihtimalinin Kiev'in uzun vadeli çıkarlarını zedeleyebileceği uyarısında bulunuyor.





Sonraki Adımlar





Anlaşmanın teknik detaylarının Ağustos ayında Pentagon ve Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında görüşüleceği belirtiliyor. Özellikle hangi İHA modellerinin transfer edileceği, fikri mülkiyet haklarının paylaşımı, teknoloji transferinin eğitim boyutu ve karşılığında Ukrayna'ya hangi ABD silahlarının verileceği konuları öne çıkıyor.





Bu potansiyel anlaşma, Ukrayna'nın bir askeri teknoloji ihracatçısı olarak ortaya çıkışını simgeliyor.





Savaş öncesinde büyük ölçüde ithalat bağımlısı olan Ukrayna savunma sanayii, Rus tehdidine karşı geliştirdiği çözümlerle küresel bir oyuncu haline gelme yolunda. Trump yönetiminin bu hamlesi, ABD'nin geleneksel silah tedarikçileriyle olan ilişkilerinde de önemli dalgalanmalara yol açabilir.