ABD ve Ukrayna arasında kritik anlaşma imzalandı

ABD hükümetinden yapılan açıklamada, Ukrayna ile "Değerli Madenler Anlaşması"nın imzalandığı duyuruldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşmayı "tarihi" olarak tanımlarken, "Bu anlaşma Rusya'ya Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.





Uzun süredir beklenen anlaşma kapsamında, ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin belge Washington'da imzalandı. İmza töreni, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun katılımıyla gerçekleşti. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, fonun Ukrayna’nın değerli madenlerine ABD'nin erişimini sağlayacağı belirtilerek, "Rusya'nın işgalinden bu yana ABD halkının Ukrayna'nın savunmasına sağladığı önemli mali desteğin tanınması amacıyla kurulan bu ekonomik ortaklık, iki ülkenin işbirliği içinde çalışmasını ve birlikte yatırım yapmasını mümkün kılarak, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kapasitemizin Ukrayna’nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlayacak" ifadelerine yer verildi.





'ABD YARDIMCI OLMAYA KARARLI'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göra anlaşmanın duyurusu sırasında konuşan Hazine Bakanı Bessent, bu sürece katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. “Başkan Trump'ın kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde, ABD ile Ukrayna arasında ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu'nu kuran tarihi ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Bessent, “Başkan'ın da söylediği gibi, ABD bu acımasız ve anlamsız savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıdır” sözlerini kullandı. Ayrıca, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. Başkan Trump, Amerikan halkı ile Ukrayna halkı arasındaki bu ortaklığı, her iki tarafın da Ukrayna'da kalıcı barış ve refaha olan bağlılığını göstermek için tasarlamıştır" açıklamasında bulundu. Bessent, ayrıca şu uyarıyı da yaptı: "Açıkça ifade etmek gerekirse, Rusya’nın savaş makinesini finanse eden ya da ona tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyecektir."





'KÜRESEL YATIRIMLARI ÇEKECEĞİZ'

Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko da anlaşmayı Ukrayna adına imzaladığını belirterek, “Ülkemize küresel yatırımları çekecek fonu ABD ile birlikte kuruyoruz” dedi. Anlaşmanın her iki ülke açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Svyrydenko, “Anlaşma için çalışan ve onu daha anlamlı hale getiren herkese minnettarım. Bu anlaşma Ukrayna ve ABD’nin başarısını garanti altına alabilecek nitelikte” şeklinde konuştu.





Bu gelişme, iki ülkenin 18 Nisan'da imzaladığı mutabakat zaptının ardından geldi. Söz konusu belgede, görüşmelerin 26 Nisan’a kadar tamamlanması ve anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede imzalanması hedeflenmişti. Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamalarda sürecin son aşamaya geldiği belirtilmiş ve Svyrydenko’nun bu nedenle ABD’ye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.



